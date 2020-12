Caso Regeni, la Camera continuerà a non avere rapporti diplomatici con l’Egitto. Fico: “Il popolo italiano è indignato” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Come Camera dei deputati noi manterremo ferma la nostra azione rispetto al chiudere le relazioni diplomatiche con l’Egitto. Siamo stati sconcertati da quello che hanno scritto i giudici di Roma, perché si tratta di accuse alla National Security egiziana gravissime. Parole agghiaccianti, una descrizione delle torture che ha subito Giulio Regeni. Sappiamo che è stato seguito per 40 giorni, sequestrato, sappiamo che è stato mantenuto nella stanza numero 13 del Ministero dell’Interno e questo è di una gravità assoluta”. Ad affermarlo durante un’intervista ad Al Jazeera Arabic il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo sul Caso della morte di Giulio Regeni (leggi l’articolo). “Tutto il popolo italiano è indignato. Quattro membri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Comedei deputati noi manterremo ferma la nostra azione rispetto al chiudere le relazioni diplomatiche con. Siamo stati sconcertati da quello che hanno scritto i giudici di Roma, perché si tratta di accuse alla National Security egiziana gravissime. Parole agghiaccianti, una descrizione delle torture che ha subito Giulio. Sappiamo che è stato seguito per 40 giorni, sequestrato, sappiamo che è stato mantenuto nella stanza numero 13 del Ministero dell’Interno e questo è di una gravità assoluta”. Ad affermarlo durante un’intervista ad Al Jazeera Arabic il presidente dellaRobertointervenendo suldella morte di Giulio(leggi l’articolo). “Tutto ilè indignato. Quattro membri ...

Adnkronos : Caso #Regeni, @Roberto_Fico: 'Stop relazioni diplomatiche con Egitto' - repubblica : Caso Regeni, Fico: 'Da pm italiani accuse agghiaccianti, chiudere relazioni diplomatiche con l'Egitto' - SkyTG24 : Caso Regeni, i pm: “007 egiziani hanno ammesso di aver seguito Giulio” - carlogubi : PAGLIARULO: “CASO REGENI, SUPERATO IL PUNTO DI NON RITORNO. VIA L’AMBASCIATORE” - Noovyis : (Caso Regeni, la Camera continuerà a non avere rapporti diplomatici con l’Egitto. Fico: “Il popolo italiano è indig… -