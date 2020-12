Caso Regeni, i genitori: 'Ritirare l'ambasciatore. Ha perseguito solo interessi economici' (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 'Uno degli scopi principali annunciati quando Cantini è tornato al Cairo è ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 'Uno degli scopi principali annunciati quando Cantini è tornato al Cairo è ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. La morte di Paolo Rossi. Le… - valigiablu : Regeni, la Procura di Roma chiude le indagini. Quattro agenti dei servizi segreti egiziani verso il processo. La no… - fattoquotidiano : “A riposo? No, il numero 2 della Sicurezza egiziana indagato per il caso di Giulio Regeni guida ancora la repressio… - brongosalvatore : RT @Anpinazionale: 'I diritti umani non si possono usare come una clava quando conviene e declamati soltanto a parole quando c'è di mezzo i… - monsieur_dapoz : RT @FedericoDezzani: Incredibile il silenzio inglese sul caso Regeni. E perché la famiglia, i media e la politica italiana non chiede un ma… -