Caso Regeni, Calabresi contro il governo italiano: “Voce debole e flebile” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sul Caso Regeni l’Italia ha avuto una voce “debole e flebile”. Così Mario Calabresi a PiazzaPulita ha definito l’atteggiamento dei governi del nostro Paese sul Caso del ricercatore triestino torturato e ucciso in Egitto nel gennaio del 2016. Un tema che torna di attualità nel giorno in cui la Procura di Roma ha rinviato a giudizio quattro militari egiziani per l’omicidio del 28enne che studiava il sistema dei sindacati in Egitto e per il quale ancora l’Egitto non ha ammesso alcuna responsabilità. LEGGI ANCHE > «È stato un fallimento»: i genitori di Giulio Regeni commentano l’ennesimo incontro inconcludente Calabresi a PiazzaPulita sul Caso Regeni e le responsabilità dei governi italiani Nel suo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sull’Italia ha avuto una voce “. Così Marioa PiazzaPulita ha definito l’atteggiamento dei governi del nostro Paese suldel ricercatore triestino torturato e ucciso in Egitto nel gennaio del 2016. Un tema che torna di attualità nel giorno in cui la Procura di Roma ha rinviato a giudizio quattro militari egiziani per l’omicidio del 28enne che studiava il sistema dei sindacati in Egitto e per il quale ancora l’Egitto non ha ammesso alcuna responsabilità. LEGGI ANCHE > «È stato un fallimento»: i genitori di Giuliocommentano l’ennesimo ininconcludentea PiazzaPulita sule le responsabilità dei governi italiani Nel suo ...

repubblica : Caso Regeni, la conferenza stampa dei genitori di Giulio alla Camera - SkyTG24 : La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta relativa alla vicenda di Giulio #Regeni. Le accuse per 4 membri dei serviz… - fattoquotidiano : Caso #Regeni: sul Fatto di domani le carte dell’inchiesta che raccontano delle terribili torture inflitte al giovan… - Che22peace71 : RT @giornalettismo: Caso #Regeni, Calabresi contro i governi italiani: 'Voce debole e flebile' #Piazzapulita #piazzapulitala7 https://t.co… - marcogiac : In questi casi, quello che conta è quanto conti. E Conte non conta niente. Sembra uno stupido gioco di parole. Ma i… -