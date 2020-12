Caso Genovese, parla una modella: «C’è di peggio. Ho visto vescovi tra sesso e cocaina» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Le feste di Alberto Genovese a Milano non sarebbero altro che la punta dell’iceberg: l’Italia è piena di party esclusivi a cui partecipano anche vescovi, professionisti e calciatori. I film di Sorrentino non sarebbero così lontani dalla realtà, tanto surreali. A scoperchiare un mondo, come dire, “sommerso”, fatto di notti proibite e fantasie sfrenate, Giulia Napolitano, una fotomodella che da anni lavora come ragazza immagine, che ha concesso una lunga intervista a “Fanpage”. «Una volta, in una bellissima villa romana di proprietà di una ex escort, ho visto un prete che aveva messo in fila tre ragazze nude sul letto e ognuna di loro aveva una striscia di cocaina sul pube. Il resto si può immaginare. Ne ho visto un altro che faceva un threesome, un trio con due ragazze, e non si è ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Le feste di Albertoa Milano non sarebbero altro che la punta dell’iceberg: l’Italia è piena di party esclusivi a cui partecipano anche, professionisti e calciatori. I film di Sorrentino non sarebbero così lontani dalla realtà, tanto surreali. A scoperchiare un mondo, come dire, “sommerso”, fatto di notti proibite e fantasie sfrenate, Giulia Napolitano, una fotoche da anni lavora come ragazza immagine, che ha concesso una lunga intervista a “Fanpage”. «Una volta, in una bellissima villa romana di proprietà di una ex escort, houn prete che aveva messo in fila tre ragazze nude sul letto e ognuna di loro aveva una striscia disul pube. Il resto si può immaginare. Ne houn altro che faceva un threesome, un trio con due ragazze, e non si è ...

fanpage : Non solo #Genovese, parla la modella delle feste private: 'Se faccio i nomi mi ammazzano' - shevathas : Caso Genovese, un articolo interessante di fanpage, molto interessante. - AgenziaOpinione : RETE 4 – “ QUARTO GRADO ” * « IL CASO DI ALBERTO GENOVESE E LA MORTE DI MARIA LUISA RUGGERONE, VENERDÌ 11 DICEMBRE… - sictwit : RT @PieroSorr: 'Povera donzella torturata', alla quale 'raccomando di non spendere in droga' i soldi dell'eventuale risarcimento. Vittori… - Runawayciauz : Dopo il caso “Genovese” quasi tutte le ragazze hanno iniziato a parlare, non so se per visibilità, di cosa succede… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Genovese Caso Genovese, parla una modella: “Terrazza sentimento? Ho visto di peggio, un prete in un threesome,… Il Fatto Quotidiano Caso Genovese, parla una modella: «C’è di peggio. Ho visto vescovi tra sesso e cocaina»

Del caso Genovese non se la sente di dire nulla: «Preferisco non parlare di Terrazza sentimento perché le feste di Genovese non erano il top in circolazione. C’è di peggio. Lui ha fatto una ...

Natale anti Covid, Coldiretti Liguria: «In 4 case su 10 torna il presepe della tradizione»

Genova. «Nel primo Natale anti Covid della storia, ben 4 italiani su 10 (40%) hanno deciso di fare il presepe per non rinunciare a una tradizione che considerano importante e che è simbolo di rinascit ...

Del caso Genovese non se la sente di dire nulla: «Preferisco non parlare di Terrazza sentimento perché le feste di Genovese non erano il top in circolazione. C’è di peggio. Lui ha fatto una ...Genova. «Nel primo Natale anti Covid della storia, ben 4 italiani su 10 (40%) hanno deciso di fare il presepe per non rinunciare a una tradizione che considerano importante e che è simbolo di rinascit ...