Cashback: tanta fatica per registrarsi, con il rischio che i 150 euro non arrivino tutti (Di venerdì 11 dicembre 2020) E se tutta la fatica per registrarsi all'app "Io" alla fine non portasse neanche al risultato sperato? Lo scenario è delineato in un articolo dal Sole 24Ore, che prova a capire chi riuscirà davvero a ottenere i 150 euro fissati come importo massimo per il Cashback di Natale: una meta che, scrive il quotidiano, verrà raggiunta probabilmente da pochi. L'obiettivo può essere portato a compimento effettuando almeno 1500 euro di acquisti (con un minimo di transizioni) entro il 31 dicembre, ma i fondi stanziati, almeno per il debutto, potrebbero rivelarsi insufficienti. A metterlo nero su bianco è lo stesso regolamento sul Cashback (Dm Economia 156/2020) che al debutto 2020 dell'operazione destina 227,9 milioni con un esplicito paletto: «Qualora la predetta risorsa finanziaria non consenta ...

