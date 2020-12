Cashback, se i 150 euro non arrivassero a tutti? Ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Cashback parte a fatica tra ritardi tecnologici e problemi a registrarsi sull'app. Ma se alla fine non si riuscissero nemmeno a ottenere i 150 euro previsti ? A porre il problema è Il Sole 24 ore ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilparte a fatica tra ritardi tecnologici e problemi a registrarsi sull'app. Ma se alla fine non si riuscissero nemmeno a ottenere i 150previsti ? A porre il problema è Il Sole 24 ore ...

lastknight : La App di #cashback @IOitaliait si avvia a superare gli scaricamenti di @immuni_app. Evidentemente la #vita di tutt… - carlaruocco1 : DOMANI PARTE IL #CASHBACK PER I RIMBORSI SUI NOSTRI ACQUISTI Chi effettuerà almeno 10 pagamenti elettronici in que… - Palazzo_Chigi : Dall’8 al 31 dicembre con Extra Cashback di Natale ti bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, pr… - LouiseCrown_ : RT @albertoefabio: Guardate che il principio di funzionamento del cashback è semplice. Se spendi con bancomat/carta: 0,80€>0000 1,20€>0,12€… - ilvocio : Sono sicuro che i grandi evasori siano tutti lì a usare il pagamento elettronico per avere indietro 150 euro dal ca… -