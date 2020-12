Cashback, la beffa di dicembre: tanto tempo per registrarsi ma rischio mini-rimborsi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Poche le risorse disponibili e le restituzioni medie potrebbero essere molto inferiori ai 150 euro. Prime aperture per considerare validi gli acquisti fino al 6 gennaio Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 dicembre 2020) Poche le risorse disponibili e le restituzioni medie potrebbero essere molto inferiori ai 150 euro. Prime aperture per considerare validi gli acquisti fino al 6 gennaio

Poche le risorse disponibili e le restituzioni medie potrebbero essere molto inferiori ai 150 euro. Prime aperture per considerare validi gli acquisti fino al 6 gennaio ...

Cashback. Rabbia della Cna :"Mosse inopportune"

Firenze, 11 dicembre 2020 - Cashback e lotteria degli scontrini non piacciono alla Cna di Firenze. Lanciate in questo periodo sono mosse "inopportune", si sfoga Giacomo Cioni, presidente dell'associaz ...

