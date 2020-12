Casadilego dopo X Factor ringrazia Emma | “Mi ha emozionata” | il motivo

gio551 : RT @RepubblicaTv: X Factor, Casadilego dopo la vittoria: 'La musica, passione assoluta. Mai immaginato di fare altro nella vita': Intervist… - repubblica : X Factor, Casadilego dopo la vittoria: 'La musica, passione assoluta' - repubblica : RT @RepubblicaTv: X Factor, Casadilego dopo la vittoria: 'La musica, passione assoluta. Mai immaginato di fare altro nella vita': Intervist… - RepubblicaTv : X Factor, Casadilego dopo la vittoria: 'La musica, passione assoluta. Mai immaginato di fare altro nella vita': Int… - attelocins : Siamo tutti d’accordo che, con la storia di Ale Cattelan che lascia X Factor dopo 10 anni, la vittoria di Casadileg… -

Ultime Notizie dalla rete : Casadilego dopo

La nostra video intervista a Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020, e gli altri tre finalisti del talent Sky: Blind, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmalade. Non c'era stato modo di carpire un su ...La vincitrice della 14esima edizione ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della vittoria e ha commentato il discorso sul body shaming della cantante ...