Carlos Augusto e Mota regalano la vittoria al Monza contro il Venezia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 11 dicembre 2020) il match traè terminato 0-2. Nel primo tempo i lagunari sono andati più volte vicini al vantaggio, ma le pronte parate di Di Gregorio gli hanno negato il gol del vantaggio. Nel secondo tempo ilè entrato con un piglio diverso, dopo 20 minuti ilha trovato il gol del vantaggio con. il gol dello 0-2 è arrivato nei minuti finali, i brianzoli sono partiti inpiede ed hanno trovato la via del gol con. Chi è stato il migliore in campo? il migliore del matchè stato. Il laterale delha arato la fascia sinistra trovando al 63esimo un gol fantastico, tiro da posizione defilata che non ...