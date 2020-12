«Cara Santa Lucia...» con la voce di Boni in tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Reading-concerto. Domani alle 21 su Bergamo Tv il popolare attore interpreterà racconti inediti. «È bello tornare ai ricordi dell’infanzia». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Reading-concerto. Domani alle 21 su Bergamo Tv il popolare attore interpreterà racconti inediti. «È bello tornare ai ricordi dell’infanzia».

Ultime Notizie dalla rete : Cara Santa «Cara Santa Lucia...» con la voce di Boni in tv L'Eco di Bergamo La statuina La devozione e l’affidamento di papa Francesco a san Giuseppe «dormiente»

Una devozione che risale alla giovinezza di Bergoglio e ci porta dritto al cuore della sua vocazione sacerdotale ...

Ragazza di 17 anni muore dopo un malore a Santa Giustina in Colle

SANTA GIUSTINA IN COLLE. Muore per una probabile crisi cardiaca a 17 anni. Anna Bardellone è spirata ieri pomeriggio all’ospedale di Camposampiero, dov’era stata ricoverata il giorno prima per un prim ...

