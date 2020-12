Campania, scende ancora il tasso di positività: due punti in meno rispetto alla media nazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campani ha diffuso il bollettino odierno su guariti, positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.340, di cui 1.253 asintomatici e 87 con sintomi, a fronte di 18.023 tamponi processati (tasso di positività al 7,4%). Si registrano altri 63 deceduti, di cui 17 morti negli ultimi due giorni e 46 deceduti in precedenza ma registrati ieri. La situazione posti letto: 144 posti occupati su 656 in terapia intensiva; 1.828 posti occupati su 3.160 in degenza ordinaria. A livello nazionale sono stati registrati 18.727 nuovi positivi su 190.416 tamponi (tasso di positività al 9,8%). I deceduti di oggi sono 761, mentre i guariti sono 24.169. In calo le terapie intensive (-26) e i ricoveri ordinari (-552). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campani ha diffuso il bollettino odierno su guariti, positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.340, di cui 1.253 asintomatici e 87 con sintomi, a fronte di 18.023 tamponi processati (dial 7,4%). Si registrano altri 63 deceduti, di cui 17 morti negli ultimi due giorni e 46 deceduti in precedenza ma registrati ieri. La situazione posti letto: 144 posti occupati su 656 in terapia intensiva; 1.828 posti occupati su 3.160 in degenza ordinaria. A livellosono stati registrati 18.727 nuovi positivi su 190.416 tamponi (dial 9,8%). I deceduti di oggi sono 761, mentre i guariti sono 24.169. In calo le terapie intensive (-26) e i ricoveri ordinari (-552). L'articolo ilNapolista.

napolista : Campania, scende ancora il tasso di positività: due punti in meno rispetto alla media nazionale In Campania ci sono… - tvoggi : CORONAVIRUS, CURVA DEI CONTAGI IN CALO IN CAMPANIA Scende, in Campania, la percentuale casi positivi – tamponi esam… - casertaweb : Coronavirus in Campania: la quota dei tamponi positivi scende sotto l’8,5%. Il Bollettino del 10 dicembre… - Casertasera : CAMPANIA/CASERTA , CONTAGIO DA COVID, SCENDE LIEVEMENTE LA CURVA MA GUAI A MOLLARE - ViViCentro : La Polizia di Stato scende in campo per la protezione dello shopping natalizio online: guida con consigli pratici e… -