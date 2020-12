Campania, De Luca: “Resistiamo alle manfrine, Natale e Capodanno non esistono” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Dobbiamo avere la forza di resistere oggi alle spinte demagogiche, dicendo ai nostri concittadini che quest’anno Natale e Capodanno non esistono“. Lo ha ribadito con forza il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì per far punto sulla pandemia da Covid. “La Campania chiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al rilassamento, all’apertura della mobilità, a tutte le manfrine a cui stiamo assistendo, comuni piccoli, comuni grandi, cosa dobbiamo fare a Natale” ha chiosato De Luca. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Dobbiamo avere la forza di resistere oggispinte demagogiche, dicendo ai nostri concittadini che quest’annonon esistono“. Lo ha ribadito con forza il presidente della Regione, Vincenzo De, durante la consueta diretta Facebook del venerdì per far punto sulla pandemia da Covid. “Lachiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al rilassamento, all’apertura della mobilità, a tutte lea cui stiamo assistendo, comuni piccoli, comuni grandi, cosa dobbiamo fare a” ha chiosato De. SportFace.

