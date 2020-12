Call of Duty Black Ops Cold War, dai Game Awards 2020 arriva il trailer gameplay della Season One (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durante l'evento Game Awards 2020, Activision ha mostrato un trailer Gameplay per Call of Duty Black Ops Cold War, nel quale vengono mostrati alcuni dei contenuti che saranno presenti nella prima Stagione multiplayer. L'inizio della Season One di Cold War sarà interessante anche per i giocatori di Warzone: anche loro potranno godere di svariati contenuti inediti per i loro scontri Battle Royale. Call of Duty Black Ops Cold War Season One partirà il prossimo 16 dicembre. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durante l'evento, Activision ha mostrato unplay perofOpsWar, nel quale vengono mostrati alcuni dei contenuti che saranno presenti nella prima Stagione multiplayer. L'inizioOne diWar sarà interessante anche per i giocatori di Warzone: anche loro potranno godere di svariati contenuti inediti per i loro scontri Battle Royale.ofOpsWarOne partirà il prossimo 16 dicembre. Leggi altro...

