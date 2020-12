Buon compleanno Gianni Morandi, Nino Frassica… (Di venerdì 11 dicembre 2020) …Jean-Louis Trintignant, Alain de Benoist, John Kerry, Brenda Lee, Andrea de Carlo, Franco Bordo, Fabrizio Ravanelli, Lino Pannofino, Stefano Candiani, Giancarlo Giordano, Roberto Baronio, Valentina Corti, Marco Orsi, Alice Parisi, Leonardo Gontero, Joyce Floridia… Oggi 11 dicembre compiono gli anni: Jean-Louis Trintignant, attore; Tito Arecchi, fisico; Tina Gloriani, attrice, pittrice; Andrea Frova, fisico, scrittore, saggista; Milena Gelmetti, ex cestista; Maricla Boggio, scrittrice, giornalista, drammaturga; Stefano Zara, imprenditore, politico; Alberto Da Rin, ex hockeista; Cristina AnNino, scrittrice; Paolo Manca, politico, medico; Fabio Mini, ex comandante missione in Kosovo; Alain de Benoist, scrittore; Roberto Franzon, ex calciatore, allenatore; John Kerry, politico; Brenda Lee, cantante; Gianni Morandi, cantante; Ennio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) …Jean-Louis Trintignant, Alain de Benoist, John Kerry, Brenda Lee, Andrea de Carlo, Franco Bordo, Fabrizio Ravanelli, Lino Pannofino, Stefano Candiani, Giancarlo Giordano, Roberto Baronio, Valentina Corti, Marco Orsi, Alice Parisi, Leonardo Gontero, Joyce Floridia… Oggi 11 dicembre compiono gli anni: Jean-Louis Trintignant, attore; Tito Arecchi, fisico; Tina Gloriani, attrice, pittrice; Andrea Frova, fisico, scrittore, saggista; Milena Gelmetti, ex cestista; Maricla Boggio, scrittrice, giornalista, drammaturga; Stefano Zara, imprenditore, politico; Alberto Da Rin, ex hockeista; Cristina An, scrittrice; Paolo Manca, politico, medico; Fabio Mini, ex comandante missione in Kosovo; Alain de Benoist, scrittore; Roberto Franzon, ex calciatore, allenatore; John Kerry, politico; Brenda Lee, cantante;, cantante; Ennio ...

chetempochefa : “Vaccinarsi non è un atto di protezione individuale, vaccinarsi è un gesto di responsabilità civile.' Facciamo tan… - OfficialASRoma : ?? Romanista da una vita! ???? Oggi un grande tifoso giallorosso compie 100 anni ?? Buon compleanno, Giorgio!… - UEFAcom_it : ?? Buon compleanno, Gonzalo #Higuaín - niccolobossini : @RobertoBurioni Domenica scorsa ero a @chetempochefa con Ligabue. Avrei voluto conoscerla, ma dopo le prove non l'h… - CorriereAl : “Auguri in Do. Buon compleanno Ludwig!”: mercoledì concerto evento di Conservatorio Vivaldi e Fondazione CrAl nell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Buon compleanno G+: inchieste, protagonisti, retroscena. E oggi vi regaliamo... La Gazzetta dello Sport Venerdì 11 dicembre

il “gianni nazionale” spazia tra i generi sempre con successo, senza mai tradire la sua indole di artista popolare, di ragazzo di paese che ce l’ha fatta. Taglia il traguardo dei 76 anni in piena ...

Lucifer, una star della serie svela il suo "unico rimpianto"

D.B. Woodside, interprete di Amenadiel nella serie Netflix, ha condiviso un commovente messaggio di auguri nei confronti della giovane Scarlett Estevez ...

il “gianni nazionale” spazia tra i generi sempre con successo, senza mai tradire la sua indole di artista popolare, di ragazzo di paese che ce l’ha fatta. Taglia il traguardo dei 76 anni in piena ...D.B. Woodside, interprete di Amenadiel nella serie Netflix, ha condiviso un commovente messaggio di auguri nei confronti della giovane Scarlett Estevez ...