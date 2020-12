Bundesliga 2020/2021, il Wolfsburg non si ferma: 2-1 all’Eintracht e terzo posto provvisorio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non si ferma la marcia del Wolfsburg, che nell’anticipo dell’undicesima giornata della Bundesliga 2020/2021 batte 2-1 l’Eintracht Francoforte alla Volkswagen Arena agganciando il Lipsia al terzo posto in classifica a due soli punti dal Bayern capolista. Altra prestazione solida dei “lupi”, che restano l’unica squadra imbattuta del torneo insieme al Bayer Leverkusen. Onore all’Eintracht che cade solo nel finale ma rimane fermo a quota 13 punti. Il Wolfsburg prova a partire forte e al 9? colpisce il palo con Schlager, ma la partita rimane bloccata regalando poche emozioni nel primo tempo. I padroni di casa ci provano ancora con Mbabu e Philipp, ma in entrambe le occasioni Trapp è davvero bravo a sventare i pericoli con due ottimi ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non sila marcia del, che nell’anticipo dell’undicesima giornata dellabatte 2-1 l’Eintracht Francoforte alla Volkswagen Arena agganciando il Lipsia alin classifica a due soli punti dal Bayern capolista. Altra prestazione solida dei “lupi”, che restano l’unica squadra imbattuta del torneo insieme al Bayer Leverkusen. Onoreche cade solo nel finale ma rimane fermo a quota 13 punti. Ilprova a partire forte e al 9? colpisce il palo con Schlager, ma la partita rimane bloccata regalando poche emozioni nel primo tempo. I padroni di casa ci provano ancora con Mbabu e Philipp, ma in entrambe le occasioni Trapp è davvero bravo a sventare i pericoli con due ottimi ...

sportli26181512 : #Bundesliga, Wolfsburg ancora imbattuto: 2-1 all'Eintracht: Nell'anticipo dell'undicesima giornata una doppietta di… - sportli26181512 : Wolfsburg-Eintracht 2-1: Il Wolfsburg porta a casa tre punti battendo in casa l'Eintracht Francoforte in rimonta. N… - sportface2016 : #Bundesliga Continua la marcia del #Wolfsburg nei quartieri alti della classifica - sportface2016 : #Bundesliga #Flick presenta parla così alla vigilia del match del #Bayern in casa dell'Union Berlino - bizcommunityit : Bundesliga si potrà giocare a maggio dopo interruzione per coronavirus #forex -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2020 Bundesliga 2020/21, il programma dell'11^giornata: il Bayern va a Berlino Calcio d'Angolo Bundesliga, Wolfsburg-Eintracht 2-1: decide la doppietta di Weghorst

L'attaccante tedesco risponde a Dost prima su rigore, poi con un destro nell'angolo, permettendo così ai suoi di insediarsi in zona Champions League ...

Bundesliga 2020/2021, il Wolfsburg non si ferma: 2-1 all’Eintracht e terzo posto provvisorio

Bundesliga 2020/2021, undicesima giornata: il Wolfsburg batte 2-1 l'Eintracht Francoforte e vola al terzo posto in classifica. Decisivo Weghorst ...

L'attaccante tedesco risponde a Dost prima su rigore, poi con un destro nell'angolo, permettendo così ai suoi di insediarsi in zona Champions League ...Bundesliga 2020/2021, undicesima giornata: il Wolfsburg batte 2-1 l'Eintracht Francoforte e vola al terzo posto in classifica. Decisivo Weghorst ...