Bugatti - Due nuovi richiami negli Stati Uniti

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ladovrà richiamare alcuni esemplari della Chiron, della Chiron Sport e della Divo vendutiper due potenziali difetti, non correlati tra loro: il primo interessa il controllo elettronico della stabilità, mentre il secondo riguarda il semiasse posteriore sinistro. 77 esemplari coinvolti. Il possibile problema all'Esc si verifica all'accensione delle hypercar francesi: se si avviano le vetture mentre è inserita la modalità di guida "Handling", infatti, il controllo elettronico della stabilità non si attiva completamente, lasciando alcune funzioni disabilitate. Ciò rende le 73 auto coinvolte, nello specifico le Chiron prodotte tra il 2017 e il 2020, le Chiron Sport assemblate tra il 2018 e il 2020 e le Divo costruite quest'anno, non conformi alle norme statunitensi sulla sicurezza dei veicoli a ...