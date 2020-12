Brexit verso il no deal. Bojo: 'è molto, molto probabile'. Si negozia fino a domenica (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il premier: 'si continuerà a lavorare, c'è la volontà di superare' le distanze. Von der Leyen: posizioni divergenti su temi fondamentali. Conte: 'L'Italia è pronta per un non accordo. Boe: banche ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il premier: 'si continuerà a lavorare, c'è la volontà di superare' le distanze. Von der Leyen: posizioni divergenti su temi fondamentali. Conte: 'L'Italia è pronta per un non accordo. Boe: banche ...

