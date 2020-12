Brexit, da Europa e Regno Unito moniti incrociati: vicini a “no-deal” (Di venerdì 11 dicembre 2020) "L'uscita del Regno Unito dal periodo di transizione senza un accordo commerciale con l'Ue è ora l'esito più probabile". E' quanto ha detto ai capi di governo europei riuniti in un vertice a Bruxelles questa mattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ribadendo, come riferito da una fonte Ue alla stampa, che domenica sarà l'ultimo giorno possibile per trovare un'intesa con Londra, von der Leyen ha rifiutato di mettere una percentuale sulle possibilità di accordo, ma ha detto ai leader europei che c'è una "maggiore probabilità di un no-deal".Un pronostico rilanciato qualche ora dopo dal primo ministro britannico Boris Johnson, non prima di aver tentato ancora una volta di negoziare l'accordo direttamente con Parigi e Berlino aggirando la Commissione. Secondo Reuters, i leader dell'Unione hanno respinto una proposta di Johnson ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 dicembre 2020) "L'uscita deldal periodo di transizione senza un accordo commerciale con l'Ue è ora l'esito più probabile". E' quanto ha detto ai capi di governo europei riuniti in un vertice a Bruxelles questa mattina la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ribadendo, come riferito da una fonte Ue alla stampa, che domenica sarà l'ultimo giorno possibile per trovare un'intesa con Londra, von der Leyen ha rifiutato di mettere una percentuale sulle possibilità di accordo, ma ha detto ai leader europei che c'è una "maggiore probabilità di un no-deal".Un pronostico rilanciato qualche ora dopo dal primo ministro britannico Boris Johnson, non prima di aver tentato ancora una volta di negoziare l'accordo direttamente con Parigi e Berlino aggirando la Commissione. Secondo Reuters, i leader dell'Unione hanno respinto una proposta di Johnson ...

_PuntoZip_ : R-EVOLUTION con BARBARA SERRA volto e voce di AL JAAZERA: Oggi la Brexit, Biden e l’Europa, in esclusiva l’interven… - CeccarelliL_ : R-EVOLUTION con BARBARA SERRA volto e voce di AL JAAZERA: Oggi la Brexit, Biden e l’Europa, in esclusiva l’interven… - Ciansco : #Brexit #VaccinoAntiCovid #Europa Qualcuno si ricorda che alcuni quotidiani scrissero che la Brexit avrebbe portato… - fisco24_info : Borsa: Covid e Brexit pesano su Europa, Milano -1,4%: Future Wall Street in flessione, spread sale a 119 punti - AnnickQuemper : Coucou ?? ?? c’è una pandemia con migliaia di morti, c’è il Brexit il 31 dicembre, c’è una crisi economica spaventosa… -