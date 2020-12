Break dance alle Olimpiadi | il debutto a Parigi 2024

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ladiventa disciplina olimpica: ildi. Ecco tutto quello che c’è da sapere Si è parlato molto in questi giorni dell’ingresso dellatra le discipline olimpiche. Il futuro, previsto per ledinel, è stato accolto con molto entusiasmo, soprattutto da chi questo sport… L'articolo Corriere Nazionale.

imfonso_ : @turestaa io credo di saperla fare ancora, l’ho imparata a fare a break dance - francibxj : Non vorrei dirvi che mi guardo la dance break di Dynamite agli MMA almeno una volta al giorno, ma è proprio quello che sto dicendo - DismoDan : @masolinismo Si ma mettete delle cazzo di fiocine sotto gli scarpini di Leao, ogni volta sembra che faccia break dance - briggs_aria : RT @milkuustars: Sykkuno boutta break dance :DD #sykkuno #sykkunofanart @Sykkuno beanie idea inspired by: @bimbuscloud - blackswanjimiin : RT @shootaeingstar: Io che ho donato il mio cuore la mia anima e il mio culo a questa dance break -

Ultime Notizie dalla rete : Break dance

Corriere dello Sport.it

Si è parlato molto in questi giorni dell’ingresso della break dance tra le discipline olimpiche. Il debutto è previsto per le Olimpiadi di Parigi nel 2024 ...Sprizza energia da tutti i pori ne Il Collegio 5: ecco chi è Carmelo Trainito, il professore di danza, specializzato in break dance.