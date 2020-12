Brandon Bernard giustiziato stanotte: è il più giovane condannato alla pena di morte degli ultimi 70 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il detenuto nel braccio della morte Brandon Bernard è stato giustiziato stanotte in Indiana dopo che le ultime richieste di clemenza sono state respinte dalla Corte Suprema Usa. Bernard, 40 anni, era ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il detenuto nel braccio dellaè statoin Indiana dopo che le ultime richieste di clemenza sono state respinte dCorte Suprema Usa., 40, era ...

IvanTaverniti : RT @RiccardoNoury: Messo a morte negli Usa Brandon Bernard: la nona esecuzione federale del 2020. Sotto Trump messi a morte più prigionieri… - vodkastrvight : RT @fIwrchild: BRANDON BERNARD NON È STATO UCCISO PER I CRIMINI COMMESSI BRANDON BERNARD È STATO UCCISO PER ESSERE NERO IL SISTEMA È CORROT… - mariachiaraxx : RT @hazsxgloves: prima di scrivere quello che penso ho voluto informarmi bene per non dire cose sbagliate. ieri notte è stato condannato a… - c_harrylou28 : ho letto questi post su Bernard Brandon e la sua claustrofobia annessa alla paura della sedia.. poi ho letto le sue… - euphvls : RT @fIwrchild: Brandon Bernard ha ricevuto la sentenza di morte per un crimine commesso nel 99, quando aveva 18 anni ed era solo un complic… -

