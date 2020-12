Bottas il più veloce nelle Libere 2 del GP Abu Dhabi | Leclerc 8°

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ABU(EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Valtterifa registrare il giro piùal termine del Gran Premio di Abudi Formula 1, l'ultimo appuntamento del Mondiale 2020. Tempo di 1'36?276 per il pilota finlandese della Mercedes, che riesce a tenere dietro di due decimi il compagno di team, l'iridato britannico Lewis Hamilton, mentre in terza posizione si piazza l'olandese Max Verstappen su Red Bull, che aveva conquistato il miglior tempoFP1 della mattina. Un pò di fatica per le due Ferrari: il menegasco Charlesè ottavo alle spalle di Sergio Perez, il tedesco Sebastian Vettel soltanto quindicesimo. Sessione sospesa per più di dieci minuti per via del principio di incendio al motore dell'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, nessun problema per l'esperto finlandese. ...