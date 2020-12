Boschi-Gruber, interviene Giulio Berruti: la replica al vetriolo dell'attore alla giornalista (Di venerdì 11 dicembre 2020) 'Cara Lilli, il DPCM dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, é la mia.' Così l'attore contraccambia l'attacco di , ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) 'Cara Lilli, il DPCM dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, é la mia.' Così l'contraccambia l'attacco di , ...

ilriformista : Attacco ‘grillino’ della #Gruber alla #Boschi: “Chi se ne frega del Recovery, perché l’hai baciato?” @AngelaAzzaro… - stanzaselvaggia : La sconfitta al referendum è il secondo momento peggiore della vita della Boschi dopo questa sua serata con la Gruber. #ottoemezzo - fattoquotidiano : Lite Boschi-Gruber in diretta: “A noi interessa come sono spesi soldi del Recovery”. “Avete minacciato crisi govern… - mariamacina : RT @MT_Meli_: C’è chi parla, in riferimento allo scontro Boschi-Gruber, di “giornalista che ha il diritto di fare domande ed essere incalza… - elipalu : “Ma cosa si fa i selfie, ha quarant’anni, è un’ex ministro, ma se la immagina la Iotti su Tik Tok, ma su, contegno”… -