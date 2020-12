Borussia Dortmund | Alf-Inge Haaland | “Erling ama le sfide”

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Alf-, padre dell’attaccante delErling, racconta i segreti del figlio in un’intervistra a Tuttosport: ” .”Erling vive per il gol, ma è anche un bravo Chef… Quando era piccolo non avevo bisogno dargli 5 mila lire a rete come faceva il papà di Totti con Francesco: vi spiego il perché… Alè felice, ma mio figlio è uno che ama le. Lunedì il numer0 9 delriceverà il premio Golden Boy 2020, ma anche il papà, che ha militato nel Manchester City, Leeds e Nottingham Forest ha avuto una carriera di tutto rispetto. Nell’intervista parla anche di questo, oltre ad altre curiosità. SportFace.

capuanogio : #Hauge mi pare quel giocatore che si solito pesca il Borussia Dortmund in un campionato poco conosciuto e dopo qual… - ZZiliani : @pisto_gol Conte sa così bene come si vince che un anno fa, mentre piange su Sensi e Barella inesperti, lo butta fu… - sportface2016 : #Haaland, il papà Alf-Inge a #tuttosport: 'Mio figlio ama le sfide' - losaiche : RT @raffaelecaru: Chelsea Lipsia o Psg Borussia Dortmund City Liverpool Bayern Se passiamo troviamo una di queste. Da evitare Liverpoo… - facciacalcio : L’attaccante Erwin Kostedde con la maglia del Borussia Dortmund -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

Alf-Inge Haaland, padre dell’attaccante del Borussia Dortmund Erling, racconta i segreti del figlio in un’intervistra a Tuttosport: ” .”Erling vive per il gol, ma è anche un bravo Chef… Quando era pic ...[C’è grande attesa in casa di Juventus, Lazio e Atalanta per i sorteggi degli ottavi di Champions League. Lunedì a Nyon le 3 italiane conosceranno le loro avversarie e se i bianconeri, qualificati com ...