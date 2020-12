Bonus Irpef 2020 e nuovo trattamento integrativo: il conguaglio di fine anno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il conguaglio di fine anno per Bonus Irpef e trattamento integrativo. Nella prossima Legge di Bilancio, i cui lavori di approvazione sono ancora in corso, sarà confermata la misura in vigore dallo scorso luglio, relativa al taglio del cuneo fiscale, ovvero un Bonus che permette ai lavoratori dipendenti di avere una liquidità aggiuntiva in busta paga. Il Decreto Legge n. 3/2020 ha introdotto, all’articolo 1 il nuovo trattamento integrativo al reddito (T.I.R.) per i soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilato e, all’articolo 2, una ulteriore detrazione per i soggetti che superano la soglia dei 28.000,00 euro annui di reddito. Entrambe le misure sono entrate in ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ildiper. Nella prossima Legge di Bilancio, i cui lavori di approvazione sono ancora in corso, sarà confermata la misura in vigore dallo scorso luglio, relativa al taglio del cuneo fiscale, ovvero unche permette ai lavoratori dipendenti di avere una liquidità aggiuntiva in busta paga. Il Decreto Legge n. 3/ha introdotto, all’articolo 1 ilal reddito (T.I.R.) per i soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilato e, all’articolo 2, una ulteriore detrazione per i soggetti che superano la soglia dei 28.000,00 euro annui di reddito. Entrambe le misure sono entrate in ...

