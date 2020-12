Bonaccini: “La terza ondata ci sarà, impegniamoci perché sia lieve” (Di venerdì 11 dicembre 2020) BOLOGNA – Per Stefano Bonaccini il problema “non è la terza ondata sì o no. Il tema è quale terza ondata”. Perché, afferma il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, “se è una terza ondata con un aumento della curva epidemiologica molto alta è un bel problema, se fosse molto lieve sarebbe tutt’altra cosa”.In ogni caso appare “probabile” a quanto affermano gli esperti che la terza ondata ci sarà. E secondo Bonaccini non bastano i divieti a fermarla. “Noi dobbiamo chiedere alle persone comportamenti responsabili- dice il presidente, stamane su Radio Capital-. Tocca anche ad ognuno di noi, al di là dei provvedimenti o delle scelte delle istituzioni, non bisogna scherzarci perché avete visto cosa significa”. Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) BOLOGNA – Per Stefano Bonaccini il problema “non è la terza ondata sì o no. Il tema è quale terza ondata”. Perché, afferma il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, “se è una terza ondata con un aumento della curva epidemiologica molto alta è un bel problema, se fosse molto lieve sarebbe tutt’altra cosa”.In ogni caso appare “probabile” a quanto affermano gli esperti che la terza ondata ci sarà. E secondo Bonaccini non bastano i divieti a fermarla. “Noi dobbiamo chiedere alle persone comportamenti responsabili- dice il presidente, stamane su Radio Capital-. Tocca anche ad ognuno di noi, al di là dei provvedimenti o delle scelte delle istituzioni, non bisogna scherzarci perché avete visto cosa significa”.

