Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 11 dicembre (Di venerdì 11 dicembre 2020) I contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i16.999 positivi e 887 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei casi nelle regioni: in Veneto continua la crescita dei contagi con 3.883 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, per un totale di 181.451 infetti dall’inizio dell’epidemia. Lo riferisce il Bollettino della Regione. E, oggi si registrano 108 decessi in più da ieri, per un numero complessivo di 4.659 morti. Scende invece, il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici, 2.801 malati Covid (-64), mentre elle terapie intensive sono ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) I contagi diincon ildidel MinisteroSalute e idopo i16.999 positivi e 887 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei casi nelle regioni: in Veneto continua la crescita dei contagi con 3.883 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, per un totale di 181.451 infetti dall’inizio dell’epidemia. Lo riferisce ilRegione. E,si registrano 108 decessi in più da ieri, per un numero complessivo di 4.659 morti. Scende invece, il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici, 2.801 malati Covid (-64), mentre elle terapie intensive sono ...

SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - CasilinaNews : Ciociaria, 124 nuovi positivi al Coronavirus e 4 decessi. Tutti i dati di oggi, 11 dicembre - puglianotizie24 : Coronavirus Puglia, dati bollettino del giorno 11 dicembre 2020 - messveneto : Bevono per festeggiare la zona gialla, minorenne finisce in coma etilico. Morto don Erminio Cossaro: era positivo a… - Today_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 11 dicembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Covid oggi: dati bollettino Coronavirus 11 dicembre. Contagi delle Marche il Resto del Carlino Coronavirus, sono 130 i nuovi positivi in provincia di Latina. Casati: “Resta l’allerta all’ospedale Goretti”

Un dato confortante ma non risolutivo quello anticipato oggi, rispetto alla pubblicazione quotidiana del bollettino, dal direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati.

Coronavirus in Veneto: balzo dei contagi, 3.883 in 24 ore e 108 vittime. Ma calano i ricoveri Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 11 dicembre 2020. La corsa del Covid non rallenta, anche oggi i nuovi contagi viaggiano vicino quota 4.000: sono esattamente 3.883 i casi di ...

Un dato confortante ma non risolutivo quello anticipato oggi, rispetto alla pubblicazione quotidiana del bollettino, dal direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati.Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 11 dicembre 2020. La corsa del Covid non rallenta, anche oggi i nuovi contagi viaggiano vicino quota 4.000: sono esattamente 3.883 i casi di ...