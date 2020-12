Bollettino Coronavirus dell’11 Dicembre 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) In data 11 Dicembre l’incremento nazionale dei casi è +1,04% (ieri +0,96%) con 1.805.873 contagiati totali, 1.052.163 dimissioni/guarigioni (+24.169) e 63.387 deceduti (+761); 690.323 infezioni in corso (-6.204). Elaborati 190.416 tamponi totali (ieri 171.586) con 78.154 nuovi casi testati (ieri 71.113); 18.727 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 9,83% (ieri 9,90% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 23,96% (ieri 23,90% – target 3%). Ricoverati con sintomi -564 (28.652); terapie intensive -26 (3.265) con 208 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.833; Lombardia 2.938; Puglia 1.813; Piemonte 1.553; Campania 1.340; Lazio 1.230; Emilia Romagna 1.211. In Lombardia curva +0,67% (ieri +0,48%) con 32.871 tamponi totali (ieri 24.229) e 9.704 nuovi casi testati (ieri 6.902): 2.938 positivi (target 1.000); rapporto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 dicembre 2020) In data 11l’incremento nazionale dei casi è +1,04% (ieri +0,96%) con 1.805.873 contagiati totali, 1.052.163 dimissioni/guarigioni (+24.169) e 63.387 deceduti (+761); 690.323 infezioni in corso (-6.204). Elaborati 190.416 tamponi totali (ieri 171.586) con 78.154 nuovi casi testati (ieri 71.113); 18.727 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 9,83% (ieri 9,90% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 23,96% (ieri 23,90% – target 3%). Ricoverati con sintomi -564 (28.652); terapie intensive -26 (3.265) con 208 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.833; Lombardia 2.938; Puglia 1.813; Piemonte 1.553; Campania 1.340; Lazio 1.230; Emilia Romagna 1.211. In Lombardia curva +0,67% (ieri +0,48%) con 32.871 tamponi totali (ieri 24.229) e 9.704 nuovi casi testati (ieri 6.902): 2.938 positivi (target 1.000); rapporto ...

