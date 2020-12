Bollettino 11 dicembre: Il Governo trema tra Natale e lockdown (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Italia si pensa al Natale, mentre il Governo rischia di cadere ed in Europa si preparano lockdown totali. Ospedali Italia (Facebook)In Italia, si discute di Natale, di Capodanno, degli orari della messa e su quante persone possono o meno sedersi a tavola per il cenone. Contro il parere di molti, il Governo addirittura pensa di allargare le maglie delle restrizioni per consentire nei giorni pieni delle feste la libera circolazione tra un comune e l’altro. Questo mentre molti esperti si interrogano sulla reale portata del rischio contagi per le feste ed altri paese pensano di chiudere tutto. Nel nostro paese virologi, esperti, medici e quant’altro ritengono inopportuno parlare di aperture, anche solo per pochi giorni dei confini comunali, addirittura ritengono rischiosa l’apertura ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Italia si pensa al, mentre ilrischia di cadere ed in Europa si preparanototali. Ospedali Italia (Facebook)In Italia, si discute di, di Capodanno, degli orari della messa e su quante persone possono o meno sedersi a tavola per il cenone. Contro il parere di molti, iladdirittura pensa di allargare le maglie delle restrizioni per consentire nei giorni pieni delle feste la libera circolazione tra un comune e l’altro. Questo mentre molti esperti si interrogano sulla reale portata del rischio contagi per le feste ed altri paese pensano di chiudere tutto. Nel nostro paese virologi, esperti, medici e quant’altro ritengono inopportuno parlare di aperture, anche solo per pochi giorni dei confini comunali, addirittura ritengono rischiosa l’apertura ...

