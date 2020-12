Boccia: 'Maggioranza M5s-Pd unica possibile, altrimenti il voto' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nessun alibi: "Matteo Renzi dovrebbe ringraziare il Presidente del Consiglio Conte per l'ottimo lavoro fatto anche questa volta in sede di Consiglio europeo. Da lui mi aspetto un appoggio pieno all'... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nessun alibi: "Matteo Renzi dovrebbe ringraziare il Presidente del Consiglio Conte per l'ottimo lavoro fatto anche questa volta in sede di Consiglio europeo. Da lui mi aspetto un appoggio pieno all'...

globalistIT : - molise5stelle : La #RegioneMolise continua a pagare per 190mila euro annui ben tre #dirigenti esterni ciascuno. La maggioranza di… - AlexZAP10 : @agorarai @F_Boccia Lui vorrebbe ma la maggioranza degli Elettori no ...e se andiamo a Votare lui sarebbe a casa come io 'Vorrebbi'.... - MenegazziMarina : “La maggioranza ha rifiutato oggi di calendarizzare con urgenza la mozione del centrodestra per modificare il Decre… - Quot_Molise : Esenzione della Cosap nel 2021, il consiglio boccia l'Odg del Pd. La maggioranza: 'Ci sarà già un canone unico' |… -