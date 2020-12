Boateng: “Messi vada al Napoli ma senza pensare ai soldi” (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Leo Messi dovrebbe andare al Napoli dopo la scadenza del suo contratto col Barça". E' questo il consiglio di mercato all'argentino arriva da Kevin Prince Boateng nuovo attaccante del Monza. Il 'Boa' ha spiegato a ESPN il che "Sarebbe fantastico se fosse lui stesso a chiamare il club e dirgli: ‘Vengo?’”. "Non danno più la maglia numero 10, ma mi piacerebbe onorare il 10 di Maradona e venire a giocare un anno o due al Napoli, senza pensare ai soldi, solo per il cuore", ha aggiunto.caption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Leo Messi dovrebbe andare aldopo la scadenza del suo contratto col Barça". E' questo il consiglio di mercato all'argentino arriva da Kevin Princenuovo attaccante del Monza. Il 'Boa' ha spiegato a ESPN il che "Sarebbe fantastico se fosse lui stesso a chiamare il club e dirgli: ‘Vengo?’”. "Non danno più la maglia numero 10, ma mi piacerebbe onorare il 10 di Maradona e venire a giocare un anno o due alai soldi, solo per il cuore", ha aggiunto.caption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/caption ITA Sport Press.

Michaelsss19 : RT @museodiemozioni: 'A Messi scadrà il contratto con il Barcellona a giugno, quanto sarebbe bello se chiamasse il Napoli e dicesse 'Vengo'… - ItaSportPress : Boateng: 'Messi vada al Napoli ma senza pensare ai soldi' - - sportface2016 : #Napoli Il consiglio di #Boateng a Leo #Messi: 'Dovrebbe andare agli allenamenti in elicottero' - serieAnews_com : ?? La pazza idea di Boateng per l'ex compagno di squadra Messi É realizzabile? #Boateng #kevinprinceboateng #Messi… - NCN_it : VIDEO – INCREDIBILE BOATENG: “MESSI, CHIAMA IL NAPOLI E DICI: ‘VOGLIO GIOCARE LÌ PER ONORARE MARADONA” #Boateng… -