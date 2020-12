Biathlon | staffetta maschile Hochfilzen 2020 in tv | data | orario e come vederla in diretta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il programma della4×7.5 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. Si chiude il primo weekend di gare sulle nevi austriache con la gara a squadre. La Norvegia ha trionfato nella prima prova in questo format a Kontiolahti. L’evento, previsto domenica 13 dicembre alle ore 11:45, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

