Biathlon, staffetta femminile Hochfilzen 2020: start list, pettorali e italiane in gara (Di venerdì 11 dicembre 2020) La start list della staffetta femminile di Hochfilzen 2020, in programma sabato 12 dicembre alle ore 11:45 e valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Sulle nevi austriache l'Italia schiera la stessa formazione della scorsa settimana a Kontiolahti: Lisa Vittozzi al lancio, la giovane Irene Lardschneider in seconda frazione, Dorothea Wierer in terza frazione e Federica Sanfilippo a chiudere. Le azzurre cercheranno di conquistare un buon piazzamento, anche se sulla carta le nazionali favorite per il podio sono altre. La Svezia cercherà di bissare il successo di pochi giorni fa in Finlandia con Skottheim, Persson e le sorelle Hanna ed Elvira Oeberg. Pronte a colpire anche Francia e Germania, di seguito la start

