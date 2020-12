Bergamo, non sono residenti in Italia ma chiedono reddito di cittadinanza: 7 denunciati (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bergamo, 11 dicembre 2020 - I carabinieri della compagnia di Bergamo hanno denunciato sette persone che, pur non avendo mai avuto la residenza in Italia, si sono presentate presso l'ufficio postale ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020), 11 dicembre 2020 - I carabinieri della compagnia dihanno denunciato sette persone che, pur non avendo mai avuto la residenza in, sipresentate presso l'ufficio postale ...

poliziadistato : #CapodellaPolizia in videocollegamento per inaugurazione nuova facciata questura di Bergamo “Dopo quest'anno di gra… - Agenzia_Italia : Il Ministero degli Esteri non risponde ai pm di Bergamo sull'Oms - Anders85Andrea : RT @catenaaurea66: RU486 è veleno per la creatura umana che uccide, che non può opporsi e difendersi, e per l'anima di sua madre che assume… - ALisimberti : RT @catenaaurea66: RU486 è veleno per la creatura umana che uccide, che non può opporsi e difendersi, e per l'anima di sua madre che assume… - RicucciBetti : RT @catenaaurea66: RU486 è veleno per la creatura umana che uccide, che non può opporsi e difendersi, e per l'anima di sua madre che assume… -