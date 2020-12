Bergamo, 130 nuovi casi di Covid-19 Lombardia, cala il numero dei ricoveri (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15) e nei reparti (-196) nella giornata di venerdì 11 dicembre secondo il report di Regione Lombardia. Il numero dei tamponi effettuati è 32.871 e 2.938 sono i nuovi positivi (8,9%). I guariti/dimessi sono 2.600. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15) e nei reparti (-196) nella giornata di venerdì 11 dicembre secondo il report di Regione. Ildei tamponi effettuati è 32.871 e 2.938 sono ipositivi (8,9%). I guariti/dimessi sono 2.600.

