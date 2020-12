Benzinai - Sciopero confermato dal 14 al 16 dicembre (Di venerdì 11 dicembre 2020) I Benzinai hanno confermato la serrata indetta da lunedì 14 dicembre fino al pomeriggio di mercoledì 16, ma l'orario dello stop è stato ridotto dopo l'intervento della Commissione di Garanzia: l'autorità garante sullo Sciopero nei servizi pubblici essenziali, infatti, ha chiesto e ottenuto dai gestori una mediazione, alla luce delle difficoltà generate dalla chiusura dei distributori nell'attuale situazione sanitaria. Gli orari. Alla fine, lo Sciopero durerà mezza giornata in meno del previsto. I Benzinai della rete ordinaria si fermeranno dalle ore 19 del 14 dicembre fino alle 15.00 del 16, mentre le stazioni autostradali chiuderanno dalle 22.00 del 14 alle 14.00 del 16. In origine, l'interruzione del servizio prevedeva rispettivamente 60 e 56 ore consecutive di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ihannola serrata indetta da lunedì 14fino al pomeriggio di mercoledì 16, ma l'orario dello stop è stato ridotto dopo l'intervento della Commissione di Garanzia: l'autorità garante sullonei servizi pubblici essenziali, infatti, ha chiesto e ottenuto dai gestori una mediazione, alla luce delle difficoltà generate dalla chiusura dei distributori nell'attuale situazione sanitaria. Gli orari. Alla fine, lodurerà mezza giornata in meno del previsto. Idella rete ordinaria si fermeranno dalle ore 19 del 14fino alle 15.00 del 16, mentre le stazioni autostradali chiuderanno dalle 22.00 del 14 alle 14.00 del 16. In origine, l'interruzione del servizio prevedeva rispettivamente 60 e 56 ore consecutive di ...

