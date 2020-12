Benedetta Rossi dietro le quinte con Antonella Clerici: il video girato dal marito Marco (Di venerdì 11 dicembre 2020) Benedetta Rossi e Antonella Clerici insieme: una gioia per i fan di entrambe. La foodblogger seguitissima sul web e la conduttrice dei programmi a tema culinario più amata dagli italiani, si sono ritrovate in collegamento ieri su Rai 1 a “E’ sempre mezzogiorno”. Non potevano mancare le immagini di “dietro le quinte” riprese da Marco L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020)insieme: una gioia per i fan di entrambe. La foodblogger seguitissima sul web e la conduttrice dei programmi a tema culinario più amata dagli italiani, si sono ritrovate in collegamento ieri su Rai 1 a “E’ sempre mezzogiorno”. Non potevano mancare le immagini di “le” riprese daL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Benedetta Rossi emozionata ringrazia Antonella Clerici: “Mi è stata vicina” - #Benedetta #Rossi #emozionata - EnricoRigoli : @antoclerici Invitala spesso la trovo molto brava Benedetta Rossi ???? - generacomplotti : #fakeNews Benedetta Rossi mi ha detto che il #COVID19 non è un complotto del Bilderberg per fare arricchire i vendi… - ColettaCecilia : RT @Daxest: benedetta rossi e ora questo le marche hanno veramente detto avete rotto il cazzo con leopardi we're versatile bitch - Daxest : benedetta rossi e ora questo le marche hanno veramente detto avete rotto il cazzo con leopardi we're versatile bitch -