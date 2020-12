Beautiful anticipazioni: Thomas e Shauna si alleano, Brooke isolata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 12 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles dove i colpi di scena non mancano. Cosa accadrà? Come avrete visto Brooke non ha nessuna intenzione di perdonare Ridge per quello che ha fatto: le ha mentito sulla notte passata con Shauna e contro di lui ci sono anche le prove. C’è la cintura che ha dimenticato nella camera da letto dove hanno passato la notte. Thomas può essere soddisfatto perchè la sua vendetta è andata a termine. Questa volta ha davvero fatto centro e almeno per il momento ha messo in crisi il matrimonio di Brooke e Ridge…Ma il giovane Forrester ha ancora delle frecce nel suo arco e ha intenzione di usarle tutte. Scopriamo quali saranno le sue prossime mosse con le anticipazioni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani 12 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles dove i colpi di scena non mancano. Cosa accadrà? Come avrete vistonon ha nessuna intenzione di perdonare Ridge per quello che ha fatto: le ha mentito sulla notte passata cone contro di lui ci sono anche le prove. C’è la cintura che ha dimenticato nella camera da letto dove hanno passato la notte.può essere soddisfatto perchè la sua vendetta è andata a termine. Questa volta ha davvero fatto centro e almeno per il momento ha messo in crisi il matrimonio die Ridge…Ma il giovane Forrester ha ancora delle frecce nel suo arco e ha intenzione di usarle tutte. Scopriamo quali saranno le sue prossime mosse con le...

