BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 12 dicembre 2020

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Thomas (Matthew Atkinson) spiega ad una diffidente Shauna (Denise Richards) di appoggiare qualunque persona possa allontanare Ridge (Thorsten Kaye) da Brooke (Katherine Kelly Lang), inclusa lei. Giurando di non poter mai dimenticare quanto Thomas ha fatto, Brooke vuole che Ridge convinca il figlio a cedere la custodia di Douglas (Henry Joseph Samiri) a Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton).

Katie in condizioni disperate, il no a Brooke, l'intervento di Flo. Questo e molto altro nei prossimi episodi di Beautiful.Leggiamo insieme le anticipazioni di Beautiful del giorno 11 Dicembre. La soap opera statunitense va in onda su Canale 5 in prima tv alle 13:40 dal ...