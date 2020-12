Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 dicembre: Thomas si allea con Shauna (Di venerdì 11 dicembre 2020) Beautiful, Anticipazioni puntata 11 dicembre: Thomas continua a tramare contro Brooke e decide di allearsi con Shauna, invaghita di Ridge. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020)11continua a tramare contro Brooke e decide dirsi con, invaghita di Ridge.

