Beautiful, anticipazioni 13-19 dicembre: Katie si sottopone al trapianto (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Beautiful le prossime puntate saranno ricche di avvenimenti. Le anticipazioni su ciò che andrà in onda dal 13 al 19 dicembre svelano infatti che Katie riuscirà a salvarsi grazie al trapianto di rene. Nessuno della famiglia sarà a conoscenza che il misterioso donatore è Flo Fulton. La ragazza infatti, dopo essere risultata compatibile, avrà accettato di aiutare Katie solo a patto di rimanere anonima. L’intervento di Katie avrà avuto successo anche se non sarà ancora scongiurato il pericolo di un rigetto. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime puntate. Beautiful, trame al 19 dicembre: Katie ha urgente bisogno di un trapianto Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Inle prossime puntate saranno ricche di avvenimenti. Lesu ciò che andrà in onda dal 13 al 19svelano infatti cheriuscirà a salvarsi grazie aldi rene. Nessuno della famiglia sarà a conoscenza che il misterioso donatore è Flo Fulton. La ragazza infatti, dopo essere risultata compatibile, avrà accettato di aiutaresolo a patto di rimanere anonima. L’intervento diavrà avuto successo anche se non sarà ancora scongiurato il pericolo di un rigetto. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime puntate., trame al 19ha urgente bisogno di unNelle prossime puntate di, Brooke ...

TwBeautiful : BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI ITALIANE – RIDGE andrà via di casa - TwBeautiful : Nelle prossime puntate italiane di BEAUTIFUL, Thomas andrà a parlare con Shauna, Ridge andrà via di casa:… - cheTVfa : Le anticipazioni sui personaggi, gli appuntamenti e le storie… Ecco le trame della prossima settimana di… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane Hanno fatto l'amore, ma forse non era il caso... E adesso? - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni dell'11 dicembre: Thomas scopre il segreto di Ridge -