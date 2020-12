“Batman – Il ritorno” | tra espressionismo | iconoclastia e riprese bestiali!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Batman di Tim Burton rimane ad oggi nell’immaginario collettivo come un’opera “barocca”, carica di fantasia, gag visuali e comicità, in contrapposizione alla versione più cruda e dark di Christopher Nolan. È interessante notare come i parametri di giudizio delle opere siano cambiati nel tempo. Nel 1992, infatti, Batman-Il ritorno fu accolto come un’opera di una cupezza scioccante. I critici americani ne denunciarono l’ atmosfera soffocante, nonché l’infelicità del tentativo di conciliare il genere supereroe e quello noir. L’insieme di ombrosità, violenza e riferimenti sessuali, fece infuriare Mc Donalds, che si ritrovò a ritirare i gadget dell’”Happy Meal” per bambini, ispirati al film. Ed obbligò Warner a liquidare la saga di Burton, per quella, più commerciale, di Joel Schumacher. Batman, un omaggio all’Tim Burton rende omaggio ...