"Basta così". Un terremoto dietro le quinte ad Amici: la clamorosa "pugnalata" di Arianna a Rudy Zerbi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mezzo terremoto ad Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni sulla prossima puntata di sabato del talent di Canale 5 riferisce di grande tensione tra Arianna Gianfelici e Rudy Zerbi. La cantante avrebbe deciso di mollare il suo esigente insegnante e passare con Arisa. Nonostante fosse stato il produttore a volerla portare nella classe, il feeling tra Arianna e Rudy non è mai sbocciato, tanto che nelle ultime due puntate Zerbi aveva negato alla giovane la maglia da titolare. Un pungolo per farla crescere o una mancanza di fiducia? Arianna sembra aver optato per la seconda ipotesi, decidendo così di mollare Zerbi e accasarsi con la più "accomodante" Arisa. Nel frattempo, però, ha dovuto fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mezzoaddi Maria De Filippi. Le anticipazioni sulla prossima puntata di sabato del talent di Canale 5 riferisce di grande tensione traGianfelici e. La cantante avrebbe deciso di mollare il suo esigente insegnante e passare con Arisa. Nonostante fosse stato il produttore a volerla portare nella classe, il feeling tranon è mai sbocciato, tanto che nelle ultime due puntateaveva negato alla giovane la maglia da titolare. Un pungolo per farla crescere o una mancanza di fiducia?sembra aver optato per la seconda ipotesi, decidendodi mollaree accasarsi con la più "accomodante" Arisa. Nel frattempo, però, ha dovuto fare ...

borghi_claudio : Ma se qualcuno di FI o M5S dovesse avere dei dubbi basta pensare ad una cosa: quello che vuole la Germania è un dan… - straneuropa : L'Europa si è mossa, ora tocca a noi. Basta chiacchiere, gli alibi sono finiti. Mai così tanti soldi e così tanta r… - MarcoDussin : Sai, valendo per i primi 100.000, ci si fa un bel business... 1000*100.000=100 milioni. Basta generare 100.000 cart… - MarioCircello : RT @SolariPaolo: @Adnkronos Ho appena disdetto l’assicurazione infortuni e casa con la UnipolSai che si serve di lui per la pubblicità Mi d… - LobbaLuisa : RT @gianluca_prato: Vogliono far cadere il governo ora perché hanno la certezza che arriveranno 209 miliardi... se così fosse, spero vivame… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta così «Non sono il vostro schiavo ne...o», bufera al Politecnico per la frase razzista della prof Corriere della Sera