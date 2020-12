Basket femminile | Beatrice Attura | “La Nazionale è sempre stata un sogno Adoravo Kobe Bryant | è stato il Michael Jordan della mia età”

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tra Roma e gli States, tra una famiglia italiana e una vita americana., classe ’94 da questa stagione all’Umana Reyer Venezia, ha nel proprio corpo una sorta di doppia origine: quella di nascita, che viene dalla Capitale, e quella umana, con il lavoro del padre che ha portato la famiglia negli USA. La sua crescita cestistica e non solo è cosìdi impronta a stelle e strisce, ma in Italia è tornata con Vigarano, nella stagione 2019-2020, prima di approdare alla Reyer e di debuttare in, in entrambi i casi con ottimi risultati (7.8 punti di media in Serie A, 20 nella vittoria dell’Italia contro la Repubblica Ceca nella bolla di Riga). L’abbiamo raggiunta telefonicamente per un’intervista in cui ha raccontato diversi temi tra passato e presente. Come nasce il primato da imbattute e come ti ...