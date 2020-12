Basket femminile | 11^ giornata Serie A1 2020-2021 | big match Ragusa-Schio | Venezia ospita Empoli

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) L’undicesimadel campionato diavrà il suo culmine proprio nell’ultima sfida di domenica. E’ in programma, infatti, il bigtra la Passalacquaed il Famila. Le siciliane sono reduci da tre successi consecutivi e con una vittoria si avvicinerebbero ulteriormente alle venete e con una partita ancora da recuperare; dall’altra parte inveceha la possibilità di staccare con anticipo il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia e soprattutto di mantenere la scia die Bologna. La Reyer capolista sarà impegnata in casa contro l’insidiosa Use Scottiè ancora imbattuta, ma attenzione alle toscane che sono in grande forma e sono reduci dalla prima ...