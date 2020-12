Barbara d’Urso si dà alla politica: “Me l’hanno chiesto e lo farò” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Barbara d’Urso si dà alla politica. La conduttrice di Canale5 inizia a pensare a una carriera diversa da quella che ha intrapreso in questi anni, anche se i dettagli non si conoscono ancora. Le dichiarazioni sono riportate dal settimanale Oggi. “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò. Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare” Un impegno in più, quindi, per Barbara d’Urso, da anni avviata alla carriera di conduttrice. Attualmente, conduce il contenitore pomeridiano Pomeriggio Cinque e Domenica Live – ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020)si dà. La conduttrice di Canale5 inizia a pensare a una carriera diversa da quella che ha intrapreso in questi anni, anche se i dettagli non si conoscono ancora. Le dichiarazioni sono riportate dal settimanale Oggi. “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dparte del popolo… Mi hannomille volte di scendere in, prima o poi lo farò. Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare” Un impegno in più, quindi, per, da anni avviatacarriera di conduttrice. Attualmente, conduce il contenitore pomeridiano Pomeriggio Cinque e Domenica Live – ...

