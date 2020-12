Barbara D'Urso pronta per la politica: «Me l'hanno chiesto e lo farò» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Barbara D'Urso pronta per la politica: «Me l'hanno chiesto mille volte e lo farò». Barbara D'Urso, la regina della tv sulle reti Mediaset, si è detta pronta... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020)D'per la: «Me l'mille volte e lo».D', la regina della tv sulle reti Mediaset, si è detta...

silvano73068906 : RT @tordi_luciano: Barbara D'urso scende in politica, fonderà il partito delle casalinghe rincoglionite. Mi è stato suggerito di scrivere s… - FrancoMusiani : RT @brigitte_gio: Barbara D'urso scenderà in politica perché questo 2020 deve fare schifo fino in fondo. - MadDriver70 : RT @Cambiacasacca: Il bello é che l'ingresso in politica di Barbara D'Urso, se consideriamo chi abbiamo su in questo momento, rappresenta u… - Bocco32971616 : RT @giuliaselvaggi2: Voglio nome e cognome di chi ha chiesto a Barbara D’Urso di scendere in politica altrimenti devo presentare una denunc… - ZeniaConfusa : RT @opificioprugna: Fa leva sulla pancia delle persone. Propone programmi culturalmente discutibili e volgari che offendono l'intelligenza… -