Barbara d’Urso pronta a scendere in politica: “Me l’hanno chiesto e lo farò” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Potrebbe non esserci più la televisione nel futuro prossimo di Barbara d’Urso, al momento uno dei volti più amati e al tempo stesso detestati del piccolo schermo. L’infaticabile conduttrice Mediaset potrebbe infatti presto darsi alla carriera politica. “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”, ha spiegato Barbarella in un’intervista al settimanale Oggi. Come se non bastassero i tre programmi che attualmente presenta su Canale 5, vale a dire Live Non è la d’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, Barbara d’Urso ha annunciato un suo ritorno prossimamente sul ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Potrebbe non esserci più la televisione nel futuro prossimo di, al momento uno dei volti più amati e al tempo stesso detestati del piccolo schermo. L’infaticabile conduttrice Mediaset potrebbe infatti presto darsi alla carriera. “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hannomille volte diin, prima o poi lo, ha spiegato Barbarella in un’intervista al settimanale Oggi. Come se non bastassero i tre programmi che attualmente presenta su Canale 5, vale a dire Live Non è la, Pomeriggio Cinque e Domenica Live,ha annunciato un suo ritorno prossimamente sul ...

arturodantonio : RT @figliocomunista: È Barbara D'Urso a scendere in politica o è la politica che è scesa a Barbara D'Urso? Pensateci ?? - ShuShuHC : RT @Tremenoventi: Bellissima foto di gruppo di quelli che hanno chiesto a Barbara D’Urso di entrare in politica - bicioti : RT @RubinoMauro: Barbara D'Urso si dice pronta a scendere in politica, e voi che avete paura dei vaccini. #barbaradurso - ninaydp : RT @figliocomunista: È Barbara D'Urso a scendere in politica o è la politica che è scesa a Barbara D'Urso? Pensateci ?? - lichibenassi : RT @giuliaselvaggi2: Voglio nome e cognome di chi ha chiesto a Barbara D’Urso di scendere in politica altrimenti devo presentare una denunc… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Anna Valle: «Il fake in Rete che si spaccia per me» Corriere della Sera