Barbara D'Urso pronta a entrare in politica "me l'hanno chiesto e lo farò"

Barbara D'Urso sembrerebbe decisa a entrare in politica, dopo aver conquistato Mediaset come conduttrice sarebbe pronta a cambiare rotta, ecco cosa ha detto Barabra D'Urso sarebbe pronta a entrare in politica, è lei stessa a confessarlo a Oggi, dicendo "me l'hanno chiesto mille volte e lo farò" la regina del talk show vuole cambiare mestiere

