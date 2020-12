Barbara d’Urso è pronta ad entrare in politica: “mi è stato proposto mille volte e lo farò” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Barbara d’Urso annuncia di essere pronta per candidarsi in politica. Nel suo futuro non c’è quindi solo la televisione. Il volto di punta Mediaset, attualmente conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, ha dichiarato quanto segue al settimanale Oggi: Mi è arrivato un copione pazzesco della Dottoressa Giò per la quarta stagione. Ho molta voglia di tornare a recitare su un set! Barbara d’Urso L’intervista però prosegue svelando un lato sconosciuto ai telespettatori e ai fan della conduttrice: il suo interesse nei confronti della politica. Sì, io votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille ... Leggi su trendit (Di venerdì 11 dicembre 2020)annuncia di essereper candidarsi in. Nel suo futuro non c’è quindi solo la televisione. Il volto di punta Mediaset, attualmente conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la, ha dichiarato quanto segue al settimanale Oggi: Mi è arrivato un copione pazzesco della Dottoressa Giò per la quarta stagione. Ho molta voglia di tornare a recitare su un set!L’intervista però prosegue svelando un lato sconosciuto ai telespettatori e ai fan della conduttrice: il suo interesse nei confronti della. Sì, io votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto...

bdu_tv : RT @DanDanSuxx2: Siamo proprio un popolo di analfabeti funzionali. Mi sembrava chiaro che #barbaradurso avesse detto che prima o poi scende… - ShabjOn : RT @brigitte_gio: Barbara D'urso scenderà in politica perché questo 2020 deve fare schifo fino in fondo. - MastriTina : RT @SalamidaFabio: Non è Barbara D’Urso che scende in politica, è la politica che è scesa a Barbara D’Urso. - Marco94607833 : RT @Helliot_Spencer: Barbara d'Urso scende in politica. O meglio, é il livello a cui può scendere ancora la politica. - DanDanSuxx2 : Siamo proprio un popolo di analfabeti funzionali. Mi sembrava chiaro che #barbaradurso avesse detto che prima o poi… -

