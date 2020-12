Barbara D’Urso, “chiude Domenica Live”. È la voce che gira dentro Mediaset: “Spazio al suo collega” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un’indiscrezione ha destato il mondo del gossip e la curiosità del pubblico. Si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio, né smentite né confermate almeno per il momento. Secondo una supposizione del magazine Vero, Barbara D’Urso prossimamente potrebbe essere intralciata (in quanto ad audience televisiva) da un potentissimo collega: Maurizio Costanzo. Stando all’ipotesi di Vero, il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo starebbe progettando un possibile ritorno con uno speciale di Buona Domenica. Non solo, perché il famoso programma di Canale 5, che ha intrattenuto il pubblico italiano per anni la Domenica pomeriggio, potrebbe essere riconfermato per la prossima stagione televisiva. In tal caso quale sarebbe la sorte di Barbara D’Urso? È necessario ribadire che ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un’indiscrezione ha destato il mondo del gossip e la curiosità del pubblico. Si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio, né smentite né confermate almeno per il momento. Secondo una supposizione del magazine Vero,prossimamente potrebbe essere intralciata (in quanto ad audience televisiva) da un potentissimo collega: Maurizio Costanzo. Stando all’ipotesi di Vero, il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo starebbe progettando un possibile ritorno con uno speciale di Buona. Non solo, perché il famoso programma di Canale 5, che ha intrattenuto il pubblico italiano per anni lapomeriggio, potrebbe essere riconfermato per la prossima stagione televisiva. In tal caso quale sarebbe la sorte di? È necessario ribadire che ...

trashloger : Barbara d’Urso che votava per il partito comunista il più grande plot twist di questo 2020 - SabinaStar88 : RT @Zziagenio78: Il Gruppo Whatsapp di quelli che han chiesto a Barbara D'Urso di entrare in politica: - ErmannoKilgore : RT @giuliaselvaggi2: Voglio nome e cognome di chi ha chiesto a Barbara D’Urso di scendere in politica altrimenti devo presentare una denunc… - Renato19519667 : @claudia_iconic Si ma nn mettere in mezzo Barbara D’Urso ke lei è antipatica x natura! ?? - matteotti_g : RT @SalamidaFabio: Non è Barbara D’Urso che scende in politica, è la politica che è scesa a Barbara D’Urso. -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Anna Valle: «Il fake in Rete che si spaccia per me» Corriere della Sera